Источник: Карпаты рассматривают вариант возвращения Гладкого

Львовские «Карпаты» рассматривают вариант возвращения нападающего Александра Гладкого.

Сообщается, что приоритетной задачей львовян является усиление линии атаки. Подписание 35-летнего форварда, который выступал за «Карпаты» в 2017-2018-х годах, рассматривается как один из вариантов.

Гладкий ранее играл за «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Зарю» и другие клубы.

Прошлый сезон Александр провел в «Черноморце», за который сыграл 21 матч и забил 1 гол.