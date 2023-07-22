Украина. Первая лига22 июля 2023, 18:08 | Обновлено 22 июля 2023, 18:09
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Источник: Карпаты рассматривают вариант возвращения Гладкого
Приоритетной задачей львовян является усиление линии атаки
22 июля 2023, 18:08 | Обновлено 22 июля 2023, 18:09
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Львовские «Карпаты» рассматривают вариант возвращения нападающего Александра Гладкого.
Сообщается, что приоритетной задачей львовян является усиление линии атаки. Подписание 35-летнего форварда, который выступал за «Карпаты» в 2017-2018-х годах, рассматривается как один из вариантов.
Гладкий ранее играл за «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Зарю» и другие клубы.
Прошлый сезон Александр провел в «Черноморце», за который сыграл 21 матч и забил 1 гол.
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