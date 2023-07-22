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Украина. Первая лига
22 июля 2023, 18:08 | Обновлено 22 июля 2023, 18:09
551
2

Источник: Карпаты рассматривают вариант возвращения Гладкого

Приоритетной задачей львовян является усиление линии атаки

22 июля 2023, 18:08 | Обновлено 22 июля 2023, 18:09
551
2
Источник: Карпаты рассматривают вариант возвращения Гладкого
ФК Карпаты Львов. Александр Гладкий

Львовские «Карпаты» рассматривают вариант возвращения нападающего Александра Гладкого.

Сообщается, что приоритетной задачей львовян является усиление линии атаки. Подписание 35-летнего форварда, который выступал за «Карпаты» в 2017-2018-х годах, рассматривается как один из вариантов.

Гладкий ранее играл за «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Зарю» и другие клубы.

Прошлый сезон Александр провел в «Черноморце», за который сыграл 21 матч и забил 1 гол.

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Александр Гладкий Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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