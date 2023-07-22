Малиновский не помог Марселю избежать поражения от бельгийского клуба
Руслан вышел на поле сразу после перерыва, когда его команда уже проигрывала
В рамках подготовки к новому клубному сезону французский «Марсель» полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского провел контрольный матч с представителем бельгийской Про Лиги «Эйпеном».
Украинский футболист вышел на поле сразу после перерыва, но не смог помочь команде избежать поражения – 0:1.
Следующий спарринг марсельцы планируют провести 27 июля. Соперник – нидерландский «Валвейк».
Товарищеский матч
«Эйпен» – «Марсель» – 1:0
Гол: Брэндон Байе (12)
⏱ 90’⎪#OMEUP 0️⃣-1️⃣— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2023
Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’inclinent dans ce second match de préparation. 📅 Rendez-vous jeudi prochain face au RKC Waalwijk. pic.twitter.com/12cRt2QhpV
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