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  4. Малиновский не помог Марселю избежать поражения от бельгийского клуба
Франция
22 июля 2023, 17:21 |
745
0

Малиновский не помог Марселю избежать поражения от бельгийского клуба

Руслан вышел на поле сразу после перерыва, когда его команда уже проигрывала

22 июля 2023, 17:21 |
745
0
Малиновский не помог Марселю избежать поражения от бельгийского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В рамках подготовки к новому клубному сезону французский «Марсель» полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского провел контрольный матч с представителем бельгийской Про Лиги «Эйпеном».

Украинский футболист вышел на поле сразу после перерыва, но не смог помочь команде избежать поражения – 0:1.

Следующий спарринг марсельцы планируют провести 27 июля. Соперник – нидерландский «Валвейк».

Товарищеский матч

«Эйпен» – «Марсель» – 1:0
Гол: Брэндон Байе (12)

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Эйпен Марсель Руслан Малиновский товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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