Малиновский не помог Марселю избежать поражения от бельгийского клуба

В рамках подготовки к новому клубному сезону французский «Марсель» полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского провел контрольный матч с представителем бельгийской Про Лиги «Эйпеном».

Украинский футболист вышел на поле сразу после перерыва, но не смог помочь команде избежать поражения – 0:1.

Следующий спарринг марсельцы планируют провести 27 июля. Соперник – нидерландский «Валвейк».

Товарищеский матч

«Эйпен» – «Марсель» – 1:0

Гол: Брэндон Байе (12)