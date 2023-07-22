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Англия
22 июля 2023, 17:16 | Обновлено 22 июля 2023, 17:17
224
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Цель Челси – победы, а не только хорошая игра»

Тренер «Челси» – о подходе к работе с командой

22 июля 2023, 17:16 | Обновлено 22 июля 2023, 17:17
224
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Цель Челси – победы, а не только хорошая игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своем подходе к работе с командой:

«Наша цель – побеждать, а не просто показывать хорошую игру. Для этого нам нужны хорошие игроки. Если они молоды и достаточно хороши, чтобы быть в команде, то, конечно, но не потому, что ими будет легко управлять.

Не хочу, чтобы игроки были легкими в управлении. Хочу футболистов, которые собираются играть, приносить хорошие результаты и помогать команде побеждать. Не другие вещи».

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Маурисио Почеттино Челси
Источник Daily Mail
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