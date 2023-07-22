Англия22 июля 2023, 17:16 | Обновлено 22 июля 2023, 17:17
224
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Цель Челси – победы, а не только хорошая игра»
Тренер «Челси» – о подходе к работе с командой
22 июля 2023, 17:16 | Обновлено 22 июля 2023, 17:17
224
0
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своем подходе к работе с командой:
«Наша цель – побеждать, а не просто показывать хорошую игру. Для этого нам нужны хорошие игроки. Если они молоды и достаточно хороши, чтобы быть в команде, то, конечно, но не потому, что ими будет легко управлять.
Не хочу, чтобы игроки были легкими в управлении. Хочу футболистов, которые собираются играть, приносить хорошие результаты и помогать команде побеждать. Не другие вещи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2023, 23:43 6
26-летний защитник с большой вероятностью перейдет в загребское «Динамо»
Футбол | 22 июля 2023, 17:18 4
Донецкий клуб на мажорной ноте завершил сборы в Нидерландах
Футбол | 22.07.2023, 08:15
Теннис | 22.07.2023, 17:03
Футбол | 21.07.2023, 23:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.07.2023, 02:30 4
21.07.2023, 23:00 5
20.07.2023, 17:46 6
20.07.2023, 21:40 4
21.07.2023, 05:40 2
21.07.2023, 10:40 6
Теннис
21.07.2023, 03:40