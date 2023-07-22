Дарья Снигур – Бай Чжуосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире ITF W100 в Витории
22 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).
В полуфинале соревнований украинка встретится с Бай Чжуосюань (Китай, WTA 150). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 14:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки не играли между собой.
В финале турнира победительница матча сыграет против Джессики Понше (Франция, WTA 137).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Аль-Хиляль» пытается перехватить игрока у «Реала»
Парижский клуб исключил форварда из заявочного списка на поездку в Азию