Дарья Снигур – Бай Чжуосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В полуфинале соревнований украинка встретится с Бай Чжуосюань (Китай, WTA 150). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 14:20 по Киеву.

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Ранее теннисистки не играли между собой.

В финале турнира победительница матча сыграет против Джессики Понше (Франция, WTA 137).

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