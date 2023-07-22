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ITF
22 июля 2023, 14:27 | Обновлено 22 июля 2023, 15:31
948
1

Дарья Снигур – Бай Чжуосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире ITF W100 в Витории

22 июля 2023, 14:27 | Обновлено 22 июля 2023, 15:31
948
1
Дарья Снигур – Бай Чжуосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В полуфинале соревнований украинка встретится с Бай Чжуосюань (Китай, WTA 150). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 14:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

В финале турнира победительница матча сыграет против Джессики Понше (Франция, WTA 137).

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Дарья Снигур Бай Чжуосюань ITF Витория смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Науменко
Я так зрозумів, ця китаянка " два в одному", Чжуо-чоловік, Сюань-жінка, та й на вигляд справжній штангіст.
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