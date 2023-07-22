Украина. Премьер лига22 июля 2023, 14:24 | Обновлено 22 июля 2023, 15:06
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Трубин в запасе. Состав Шахтера на матч с Утрехтом
«Горняки» проводят контрольный матч
22 июля 2023, 14:24 | Обновлено 22 июля 2023, 15:06
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Сегодня, 22 июля «Шахтер» в контрольном матче на сборе в Нидерландах сыграет с «Утрехтом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стал известен состав «Шахтера» на матч.
«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Бондаренко, Судаков, Топалов, Зубков, Крыськив, Вьюнник, Траоре
Запас: Пузанков, Трубин, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси
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