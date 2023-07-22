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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 14:24 | Обновлено 22 июля 2023, 15:06
751
1

Трубин в запасе. Состав Шахтера на матч с Утрехтом

«Горняки» проводят контрольный матч

22 июля 2023, 14:24 | Обновлено 22 июля 2023, 15:06
751
1
Трубин в запасе. Состав Шахтера на матч с Утрехтом
ФК Шахтер

Сегодня, 22 июля «Шахтер» в контрольном матче на сборе в Нидерландах сыграет с «Утрехтом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стал известен состав «Шахтера» на матч.

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Бондаренко, Судаков, Топалов, Зубков, Крыськив, Вьюнник, Траоре

Запас: Пузанков, Трубин, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси

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Источник Sport.ua
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