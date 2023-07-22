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Товарищеские матчи
Оболонь
22.07.2023 11:00 – FT 1 : 1
Чайка
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 13:24 | Обновлено 22 июля 2023, 13:35
106
0

Оболонь в заключительном спарринге лета сыграла вничью с Чайкой

«Пивовары» провели товарищеский матч с клубом Второй лиги

22 июля 2023, 13:24 | Обновлено 22 июля 2023, 13:35
106
0
Оболонь в заключительном спарринге лета сыграла вничью с Чайкой
ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» в рамках подготовки к сезону в Украинской Премьер-лиге провела контрольный поединок с командой «Чайка» из Петропавской Борщаговки, которая играет во Второй лиге национального чемпионата.

Встреча завершилась вничью 1:1.

Для «Оболони» это была заключительная игра летней подготовки. Свой следующий матч команда проведет 28 июля с «Колосом» из Ковалевки. Это будет поединок 1-го тура УПЛ-2023/2024.

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Чайка» – 1:1

Голы: Краснопир, 82 – ?, 89.

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Оболонь Киев Чайка Петропавловская Борщаговка контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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