Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига22 июля 2023, 13:24 | Обновлено 22 июля 2023, 13:35
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Оболонь в заключительном спарринге лета сыграла вничью с Чайкой
«Пивовары» провели товарищеский матч с клубом Второй лиги
22 июля 2023, 13:24 | Обновлено 22 июля 2023, 13:35
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Киевская «Оболонь» в рамках подготовки к сезону в Украинской Премьер-лиге провела контрольный поединок с командой «Чайка» из Петропавской Борщаговки, которая играет во Второй лиге национального чемпионата.
Встреча завершилась вничью 1:1.
Для «Оболони» это была заключительная игра летней подготовки. Свой следующий матч команда проведет 28 июля с «Колосом» из Ковалевки. Это будет поединок 1-го тура УПЛ-2023/2024.
Товарищеский матч
«Оболонь» – «Чайка» – 1:1
Голы: Краснопир, 82 – ?, 89.
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