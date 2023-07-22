Киевская «Оболонь» в рамках подготовки к сезону в Украинской Премьер-лиге провела контрольный поединок с командой «Чайка» из Петропавской Борщаговки, которая играет во Второй лиге национального чемпионата.

Встреча завершилась вничью 1:1.

Для «Оболони» это была заключительная игра летней подготовки. Свой следующий матч команда проведет 28 июля с «Колосом» из Ковалевки. Это будет поединок 1-го тура УПЛ-2023/2024.

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Чайка» – 1:1

Голы: Краснопир, 82 – ?, 89.