Свитолина поделилась обворожительными фото с дочкой Скай в подсолнухах

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своих социальных сетях поделилась милыми фотографиями, на которых она и ее дочка Скай запечатлены в поле с подсолнухами.

«Найдите время для себя и найдите равновесие в суетливом мире», – подписала Свитолина фото, которое разместила в своем твиттере.