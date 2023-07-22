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22 июля 2023, 10:41 | Обновлено 22 июля 2023, 10:51
859
1

Свитолина поделилась обворожительными фото с дочкой Скай в подсолнухах

Все ради равновесия

22 июля 2023, 10:41 | Обновлено 22 июля 2023, 10:51
859
1
Свитолина поделилась обворожительными фото с дочкой Скай в подсолнухах
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своих социальных сетях поделилась милыми фотографиями, на которых она и ее дочка Скай запечатлены в поле с подсолнухами.

«Найдите время для себя и найдите равновесие в суетливом мире», – подписала Свитолина фото, которое разместила в своем твиттере.

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Элина Свитолина
Источник Instagram
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Swed
Надо ещё мальчика Скайуокера.
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