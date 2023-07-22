Другие новости22 июля 2023, 10:41 | Обновлено 22 июля 2023, 10:51
859
1
Свитолина поделилась обворожительными фото с дочкой Скай в подсолнухах
Все ради равновесия
22 июля 2023, 10:41 | Обновлено 22 июля 2023, 10:51
859
1
Украинская теннисистка Элина Свитолина в своих социальных сетях поделилась милыми фотографиями, на которых она и ее дочка Скай запечатлены в поле с подсолнухами.
«Найдите время для себя и найдите равновесие в суетливом мире», – подписала Свитолина фото, которое разместила в своем твиттере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2023, 17:59 7
Команды встретятся на стадии 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Другие виды | 21 июля 2023, 23:00 4
В Монако украинские спортсменки прыгнули на 1.96 м, уступив австралийке
Теннис | 21.07.2023, 15:54
Футбол | 22.07.2023, 07:23
Футбол | 21.07.2023, 14:52
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Надо ещё мальчика Скайуокера.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
21.07.2023, 02:30 4
20.07.2023, 11:40 3
21.07.2023, 05:40 2
20.07.2023, 21:28 10
20.07.2023, 20:05 1
20.07.2023, 08:58 23
20.07.2023, 19:28 19