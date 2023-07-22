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22 июля 2023, 05:23 | Обновлено 22 июля 2023, 05:45
870
0

ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом

Экс-звезды «Барселоны» воссоединились вместе в команде «Интер Майами»

22 июля 2023, 05:23 | Обновлено 22 июля 2023, 05:45
870
0
ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
Instagram

Сын украинского защитника Сергея Кривцова сфотографировался с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

Экс-звезды «Барселоны» воссоединились вместе в команде «Интер Майами».

Сын Кривцова посетил тренировку клуба MLS и сделал фото, о которых мечтает каждый подросток.

ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом

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фото Лионель Месси Серхио Бускетс Сергей Кривцов Интер Майами lifestyle
Источник Instagram
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