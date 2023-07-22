Сын украинского защитника Сергея Кривцова сфотографировался с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

Экс-звезды «Барселоны» воссоединились вместе в команде «Интер Майами».

Сын Кривцова посетил тренировку клуба MLS и сделал фото, о которых мечтает каждый подросток.

ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом