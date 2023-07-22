Другие новости22 июля 2023, 05:23 | Обновлено 22 июля 2023, 05:45
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ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
Экс-звезды «Барселоны» воссоединились вместе в команде «Интер Майами»
22 июля 2023, 05:23 | Обновлено 22 июля 2023, 05:45
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Сын украинского защитника Сергея Кривцова сфотографировался с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.
Экс-звезды «Барселоны» воссоединились вместе в команде «Интер Майами».
Сын Кривцова посетил тренировку клуба MLS и сделал фото, о которых мечтает каждый подросток.
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ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
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