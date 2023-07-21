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21 июля 2023, 22:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июля

Важные события во всех видах спорта

21 июля 2023, 22:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Монпелье – Ницца

Favbet 2.71 – 3.80 – 2.26

12:30 Эйбар – Реал Унион

Favbet 1.59 – 4.05 – 5.50

13:00 Эйпен – Марсель

Favbet 4.82 – 4.00 – 1.55

14:30 Бристоль Сити – Ньюпорт

Favbet 1.62 – 4.33 – 4.81

ТЕННИС

12:00 Фанни Штолар – Катерина Байндл

Favbet 3.20 – 1.36

13:30 Бай Чжуосюань – Дарья Снигур

Favbet 1.86 – 1.85

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Источник Sport.ua
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