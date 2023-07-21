СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июля

В субботу, 22 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Монпелье – Ницца

2.71 – 3.80 – 2.26

12:30 Эйбар – Реал Унион

1.59 – 4.05 – 5.50

13:00 Эйпен – Марсель

4.82 – 4.00 – 1.55

14:30 Бристоль Сити – Ньюпорт

1.62 – 4.33 – 4.81

ТЕННИС

12:00 Фанни Штолар – Катерина Байндл

3.20 – 1.36

13:30 Бай Чжуосюань – Дарья Снигур

1.86 – 1.85