ОФИЦИАЛЬНО. Минай подтвердил, что арендовал форварда Александрии

Футбольный клуб «Минай» договорился с «Александрией» о подписании арендного соглашения с 19-летним нападающим Егором Гуничевым.

Егор родился в Славянске Донецкой области, а первым его клубом стал краматорский «Авангард». В прошлом году Гуничев подписал контракт с Александрией и провел 25 матчей в чемпионате U-19. Дебютировать в УПЛ Егор может именно в составе закарпатской команды.

В активе Гуничева – 31 матч в Первой лиге (4 гола) и одна игра в Кубке Украины.

«Минай» имеет право дальнейшего выкупа контракта игрока.