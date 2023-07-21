ОФИЦИАЛЬНО. Минай подтвердил, что арендовал форварда Александрии
19-летний форвард Егор Гуничев сменил команду на правах аренды
Футбольный клуб «Минай» договорился с «Александрией» о подписании арендного соглашения с 19-летним нападающим Егором Гуничевым.
Егор родился в Славянске Донецкой области, а первым его клубом стал краматорский «Авангард». В прошлом году Гуничев подписал контракт с Александрией и провел 25 матчей в чемпионате U-19. Дебютировать в УПЛ Егор может именно в составе закарпатской команды.
В активе Гуничева – 31 матч в Первой лиге (4 гола) и одна игра в Кубке Украины.
«Минай» имеет право дальнейшего выкупа контракта игрока.
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