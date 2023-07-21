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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 21:54 | Обновлено 21 июля 2023, 22:02
518
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подтвердил, что арендовал форварда Александрии

19-летний форвард Егор Гуничев сменил команду на правах аренды

21 июля 2023, 21:54 | Обновлено 21 июля 2023, 22:02
518
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подтвердил, что арендовал форварда Александрии
ФК Минай. Егор Гуничев

Футбольный клуб «Минай» договорился с «Александрией» о подписании арендного соглашения с 19-летним нападающим Егором Гуничевым.

Егор родился в Славянске Донецкой области, а первым его клубом стал краматорский «Авангард». В прошлом году Гуничев подписал контракт с Александрией и провел 25 матчей в чемпионате U-19. Дебютировать в УПЛ Егор может именно в составе закарпатской команды.

В активе Гуничева – 31 матч в Первой лиге (4 гола) и одна игра в Кубке Украины.

«Минай» имеет право дальнейшего выкупа контракта игрока.

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Источник ФК Минай
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