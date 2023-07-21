Украина. Премьер лига21 июля 2023, 21:23 | Обновлено 21 июля 2023, 21:44
216
0
ВИДЕО. Футбольные вопросы про Шахтер. Срна, рекорд Луческу и бразильцы
Смотрите новое видео на канале Записки украинского болельщика
21 июля 2023, 21:23 | Обновлено 21 июля 2023, 21:44
216
0
Смотрите новое видео на канале Записки украинского болельщика.
Речь пойдет о донецком «Шахтере». Проверьте свои знания о команде горняков.
ВИДЕО. Футбольные вопросы про Шахтер. Срна, рекорд Луческу и бразильцы
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