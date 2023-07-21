Определена соперница Снигур в полуфинале хардового 100-тысячника в Витории
Украинка сыграет против Бай Чжуосюань
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) узнала соперницу в полуфинале хардового турнира серии ITF W100 в Витории (Испания).
Украинка сыграет против Бай Чжуосюань (Китай, WTA 150), которая в третьем раунде соревнований обыграла Джоди Баррейдж (Великобритания, WTA 98) в двух сетах за 1 час и 18 минут.
ITF W100 Витория. Хард. 1/4 финала
Джоди Баррейдж (Великобритания) [1] – Бай Чжуосюань (Китай) [7] – 4:6, 2:6
В первом сете британка побеждала со счетом 4:1, однако проиграла 7 геймов подряд.
Снигур и Бай сыграют впервые.
Поединок запланирован на 22 июля в 11:00 по Киеву.
В четвертьфинале турнира Снигур обыграла Марину Бассольс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джон Фьюри переживает, что бой его сына с украинским чемпионом не состоится
20 июля Людмила и Надежда праздную день рождения