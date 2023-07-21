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ITF
21 июля 2023, 20:45 | Обновлено 21 июля 2023, 21:04
543
0

Определена соперница Снигур в полуфинале хардового 100-тысячника в Витории

Украинка сыграет против Бай Чжуосюань

21 июля 2023, 20:45 | Обновлено 21 июля 2023, 21:04
543
0
Определена соперница Снигур в полуфинале хардового 100-тысячника в Витории
ITF. Бай Чжуосюань

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) узнала соперницу в полуфинале хардового турнира серии ITF W100 в Витории (Испания).

Украинка сыграет против Бай Чжуосюань (Китай, WTA 150), которая в третьем раунде соревнований обыграла Джоди Баррейдж (Великобритания, WTA 98) в двух сетах за 1 час и 18 минут.

ITF W100 Витория. Хард. 1/4 финала

Джоди Баррейдж (Великобритания) [1] – Бай Чжуосюань (Китай) [7] – 4:6, 2:6

В первом сете британка побеждала со счетом 4:1, однако проиграла 7 геймов подряд.

Снигур и Бай сыграют впервые.

Поединок запланирован на 22 июля в 11:00 по Киеву.

В четвертьфинале турнира Снигур обыграла Марину Бассольс.

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Снигур вышла в 1/4 финала турнира ITF в Испании
Бай Чжуосюань Джоди Баррейдж Дарья Снигур ITF Витория
Источник Sport.ua
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