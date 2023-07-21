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Франция
21 июля 2023, 20:17 | Обновлено 21 июля 2023, 20:27
683
1

ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Малиновскому. Обамеянг стал игроком Марселя

Форвард покинул лондонский «Челси»

21 июля 2023, 20:17 | Обновлено 21 июля 2023, 20:27
683
1
ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Малиновскому. Обамеянг стал игроком Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

34-летний габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг официально стал игроком французского «Марселя».

Игрок покинул лондонский «Челси». В составе «синих» Обамеянг провел всего один сезон. В кампании 2022/23 нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт Обамеянга с «Марселем» рассчитан до 2026 года. Форвард перешел во французскую команду бесплатно.

Отметим, что в «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а в «Марселе» играет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Челси Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник ФК Марсель
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Комментарии 1
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avk2307
У Марселі добре приймають екс гравців Арсенала.
Санчес, Тавареш, тепер Обамеянг
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