ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Малиновскому. Обамеянг стал игроком Марселя

34-летний габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг официально стал игроком французского «Марселя».

Игрок покинул лондонский «Челси». В составе «синих» Обамеянг провел всего один сезон. В кампании 2022/23 нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт Обамеянга с «Марселем» рассчитан до 2026 года. Форвард перешел во французскую команду бесплатно.

Отметим, что в «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а в «Марселе» играет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐀𝐮𝐛𝐚𝐦𝐞𝐲𝐚𝐧𝐠 sur Massalia ⚡️

L’attaquant gabonais 🇬🇦 rejoint l’Olympique de Marseille 🔵⚪️#OdysséeMassalia 🏛️ pic.twitter.com/1dzKgCxw2n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023