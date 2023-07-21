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Товарищеские матчи
Рух Львов
21.07.2023 17:00 – FT 3 : 0
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 19:57 |
539
0

Шедевр Квасницы. Рух уверенно обыграл Агробизнес в последней игре на сборах

Игра завершилась со счетом 3:0

21 июля 2023, 19:57 |
539
0
Шедевр Квасницы. Рух уверенно обыграл Агробизнес в последней игре на сборах
ФК Рух Львов

В пятницу, 21 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» Львов и «Агробизнес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

Дубль на свой счет в этой встрече записал Илья Квасница, отметившись красивім ударом в девятку. Еще один мяч для руховцев забил Ярослав Карабин.

Для «Руха» это была последний матч на летних учебно-тренировочных сборах. Следующий поединок львовский клуб проведет против «Зари» в стартовом матче УПЛ 2023/24 29 июля.

Товарищеский матч. 21 июля

Рух – Агробизнес – 3:0

Голы: Карабин, 43, Квасница, 56, 80

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Илья Квасница Ярослав Карабин Рух Львов Агробизнес товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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