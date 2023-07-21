Шедевр Квасницы. Рух уверенно обыграл Агробизнес в последней игре на сборах

В пятницу, 21 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» Львов и «Агробизнес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

Дубль на свой счет в этой встрече записал Илья Квасница, отметившись красивім ударом в девятку. Еще один мяч для руховцев забил Ярослав Карабин.

Для «Руха» это была последний матч на летних учебно-тренировочных сборах. Следующий поединок львовский клуб проведет против «Зари» в стартовом матче УПЛ 2023/24 29 июля.

Товарищеский матч. 21 июля

Рух – Агробизнес – 3:0

Голы: Карабин, 43, Квасница, 56, 80