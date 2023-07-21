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  4. Сассуоло отказался продавать игрока в россию из-за войны
Италия
21 июля 2023, 16:59 |
721
0

Сассуоло отказался продавать игрока в россию из-за войны

Итальянскому клубу репутация дороже

21 июля 2023, 16:59 |
721
0
Сассуоло отказался продавать игрока в россию из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер 25-летнего бразильского флангового защитника Рожерио из «Сассуоло» в московский «спартак» сорвался. Об этом сообщил агент футболиста Винисиус Пратес.

Причина – «Сассуоло» отказался вести дело с российским клубом из-за войны в Украине. При этом с самим игроком условия личного контракта «спартак» согласовал.

Сумма трансфера могла составить 8 миллионов евро. Контракт Рожерио с «Сассуоло» истекает летом 2024 года, после чего тот может покинуть клуб бесплатно.

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Сассуоло Спартак Москва российско-украинская война трансферы трансферы Серии A
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