Италия21 июля 2023, 16:59 |
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Сассуоло отказался продавать игрока в россию из-за войны
Итальянскому клубу репутация дороже
21 июля 2023, 16:59 |
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Трансфер 25-летнего бразильского флангового защитника Рожерио из «Сассуоло» в московский «спартак» сорвался. Об этом сообщил агент футболиста Винисиус Пратес.
Причина – «Сассуоло» отказался вести дело с российским клубом из-за войны в Украине. При этом с самим игроком условия личного контракта «спартак» согласовал.
Сумма трансфера могла составить 8 миллионов евро. Контракт Рожерио с «Сассуоло» истекает летом 2024 года, после чего тот может покинуть клуб бесплатно.
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