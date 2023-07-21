Сассуоло отказался продавать игрока в россию из-за войны

Трансфер 25-летнего бразильского флангового защитника Рожерио из «Сассуоло» в московский «спартак» сорвался. Об этом сообщил агент футболиста Винисиус Пратес.

Причина – «Сассуоло» отказался вести дело с российским клубом из-за войны в Украине. При этом с самим игроком условия личного контракта «спартак» согласовал.

Сумма трансфера могла составить 8 миллионов евро. Контракт Рожерио с «Сассуоло» истекает летом 2024 года, после чего тот может покинуть клуб бесплатно.