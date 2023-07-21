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Италия
21 июля 2023, 16:44 |
797
0

Лидер атак Интера получил предложение из Саудовской Аравии

Лаутаро Мартинес не намерен покидать Европу

21 июля 2023, 16:44 |
797
0
Лидер атак Интера получил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Звездный форвард «Интера» Лаутаро Мартинес получил предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

По их информации, Мартинесу предлагают 4-летний контракт с зарплатой в 60 миллионов евро в год – это в 10 раз больше, чем он сейчас зарабатывает в «Интере».

Однако миланский клуб считает Лаутаро неприкосновенным игроком и не намерен его продавать. Сам 25-летний аргентинец также не хочет покидать европейский футбол.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Серии A
Источник Tyc Sports
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