Лидер атак Интера получил предложение из Саудовской Аравии

Звездный форвард «Интера» Лаутаро Мартинес получил предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

По их информации, Мартинесу предлагают 4-летний контракт с зарплатой в 60 миллионов евро в год – это в 10 раз больше, чем он сейчас зарабатывает в «Интере».

Однако миланский клуб считает Лаутаро неприкосновенным игроком и не намерен его продавать. Сам 25-летний аргентинец также не хочет покидать европейский футбол.