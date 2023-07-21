Италия21 июля 2023, 16:44 |
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Лидер атак Интера получил предложение из Саудовской Аравии
Лаутаро Мартинес не намерен покидать Европу
21 июля 2023, 16:44 |
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Звездный форвард «Интера» Лаутаро Мартинес получил предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщают аргентинские СМИ.
По их информации, Мартинесу предлагают 4-летний контракт с зарплатой в 60 миллионов евро в год – это в 10 раз больше, чем он сейчас зарабатывает в «Интере».
Однако миланский клуб считает Лаутаро неприкосновенным игроком и не намерен его продавать. Сам 25-летний аргентинец также не хочет покидать европейский футбол.
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