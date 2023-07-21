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  4. Источник: Динамо проявляет интерес к 21-летнему хавбеку Сантоса
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 16:34 |
361
0

Источник: Динамо проявляет интерес к 21-летнему хавбеку Сантоса

Ивоней пока что отдан в аренду в «Ботафого»

21 июля 2023, 16:34 |
361
0
Источник: Динамо проявляет интерес к 21-летнему хавбеку Сантоса
Инстаграм Ивонея

Киевское «Динамо» проявляется интерес к центральному полузащитнику «Сантоса» Ивонею. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Ивоней, 21 год. ЦПЗ бразильского «Сантоса». Присутствует интерес киевлян. Трансферная цена в пределах $1,5-2 млн», – сказано в сообщении.

Отметим, что Ивоней зимой полноценно перебрался из молодежной команды U-20 в первую, хотя ранее уже приобщался к игре за основную. Неделю назад он был отправлен в аренду в «Ботафого» до конца ноября 2023 года. За первую команду «Сантоса» уже успел сыграть 39 матчей (в сумме 1091 минуту), в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

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