Источник: Динамо проявляет интерес к 21-летнему хавбеку Сантоса

Киевское «Динамо» проявляется интерес к центральному полузащитнику «Сантоса» Ивонею. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Ивоней, 21 год. ЦПЗ бразильского «Сантоса». Присутствует интерес киевлян. Трансферная цена в пределах $1,5-2 млн», – сказано в сообщении.

Отметим, что Ивоней зимой полноценно перебрался из молодежной команды U-20 в первую, хотя ранее уже приобщался к игре за основную. Неделю назад он был отправлен в аренду в «Ботафого» до конца ноября 2023 года. За первую команду «Сантоса» уже успел сыграть 39 матчей (в сумме 1091 минуту), в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.