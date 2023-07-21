Россия21 июля 2023, 16:07 | Обновлено 21 июля 2023, 16:15
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Источник: российский клуб пытался подписать Зозулю
Форвард получил предложение от тульского «Арсенала»
21 июля 2023, 16:07 | Обновлено 21 июля 2023, 16:15
1173
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Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля получал предложение от российского клуба «Арсенал» Тула. Об этом сообщает Бомбардир.
Когда именно это было – не сообщается, известно только, что это случилось после скандала с переходом Зозули в «Райо Вальекано», то есть после 2017 года.
Российский клуб обещал Зозуле, что утрясет все связанные с политикой нюансы. Украинский форвард предложение, естественно, отклонил.
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