Источник: российский клуб пытался подписать Зозулю

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля получал предложение от российского клуба «Арсенал» Тула. Об этом сообщает Бомбардир.

Когда именно это было – не сообщается, известно только, что это случилось после скандала с переходом Зозули в «Райо Вальекано», то есть после 2017 года.

Российский клуб обещал Зозуле, что утрясет все связанные с политикой нюансы. Украинский форвард предложение, естественно, отклонил.