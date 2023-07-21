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Россия
21 июля 2023, 16:07 | Обновлено 21 июля 2023, 16:15
1173
0

Источник: российский клуб пытался подписать Зозулю

Форвард получил предложение от тульского «Арсенала»

21 июля 2023, 16:07 | Обновлено 21 июля 2023, 16:15
1173
0
Источник: российский клуб пытался подписать Зозулю
ФК Фуэнлабрада. Роман Зозуля

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля получал предложение от российского клуба «Арсенал» Тула. Об этом сообщает Бомбардир.

Когда именно это было – не сообщается, известно только, что это случилось после скандала с переходом Зозули в «Райо Вальекано», то есть после 2017 года.

Российский клуб обещал Зозуле, что утрясет все связанные с политикой нюансы. Украинский форвард предложение, естественно, отклонил.

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Роман Зозуля Арсенал Тула российско-украинская война
Источник Бомбардир
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