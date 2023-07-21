Скандальная венгерка извинилась перед Чжан Шуай за инцидент в Будапеште

Венгерская теннисистка Амарисса Тот прокомментировал скандальный эпизод в матче первого раунда грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште, в котором китаянка Чжан Шуай снялась из-за панической атаки:

«Не думала, что мой первый успех в WTA вызовет такую бурю, и я очень сожалею о том, что произошло.

Я уважаю Чжан Шуай как человека и как спортсменку. У меня никогда не было намерения проявлять неуважение, расстраивать кого-либо или причинять боль – тем более Чжан Шуай.

Я понимаю, что после матча не должна была праздновать так, как я это сделала, и жалею об этом. Я была захвачена эмоциями, моментом и накалом матча. Я концентрировалась на теннисе и не хотела победить таким образом. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность сесть с Чжан Шуай и поговорить о том, как плохо я себя чувствую из-за того, что наш матч закончился именно так», – сказала Амарисса.