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  4. Скандальная венгерка извинилась перед Чжан Шуай за инцидент в Будапеште
WTA
21 июля 2023, 15:54 | Обновлено 21 июля 2023, 16:07
1009
4

Скандальная венгерка извинилась перед Чжан Шуай за инцидент в Будапеште

Амарисса Тот списывает все на эмоции

21 июля 2023, 15:54 | Обновлено 21 июля 2023, 16:07
1009
4
Скандальная венгерка извинилась перед Чжан Шуай за инцидент в Будапеште
screenshot

Венгерская теннисистка Амарисса Тот прокомментировал скандальный эпизод в матче первого раунда грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште, в котором китаянка Чжан Шуай снялась из-за панической атаки:

«Не думала, что мой первый успех в WTA вызовет такую бурю, и я очень сожалею о том, что произошло.

Я уважаю Чжан Шуай как человека и как спортсменку. У меня никогда не было намерения проявлять неуважение, расстраивать кого-либо или причинять боль – тем более Чжан Шуай.

Я понимаю, что после матча не должна была праздновать так, как я это сделала, и жалею об этом. Я была захвачена эмоциями, моментом и накалом матча. Я концентрировалась на теннисе и не хотела победить таким образом. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность сесть с Чжан Шуай и поговорить о том, как плохо я себя чувствую из-за того, что наш матч закончился именно так», – сказала Амарисса.

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Чжан Шуай WTA Будапешт Амарисса Тот
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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BekXan
Ні,бо кожна погань важає зробити крок ,а потім по факту легше всього вибачитися включити дурня ,але з фактом свого результату йти далі.Ні і знову ні !Те саме і купа тут блогері які вихваляли русню а потім вибачалися.Ні !Ніяких вибачень мінус паспорт майно і і під дупу з країни до кінця днів.І дана особа воняє і говорить на відео тому що люди почали реагувати і давити на неї.Вона вибачиться і від неї  відстануть.Ніякого уроку ,або виводу вона не зробить їй плювати.Бо вона розуміє, що є результат зробе заяву і йде далі.
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+1
Игорь Плахтий
здається, так вона нічого й не зрозуміла... - "сісти з Чжан Шуай і поговорити про те, як погано я почуваюся через те, що наш матч закінчився саме так" - вона погано почувається! як почувалась китаянка, їй пох!
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+1
Michael Savchyn
ТП
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+1
Sashko57
Вибачилась, так вибачилась. Краще б мовчала.
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0
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