Чайка подписала нападающего с 98 голами на профессиональном уровне

Как стало известно Sport.ua, «Чайка» заключила контракт с нападающим Богданом Семенцом, который в последнее время играл за «Ниву» из Бузовой (17 матчей, 4 гола в минувшем сезоне Второй лиги).

Всего в Первой и Второй лигах, а также Кубке Украины 32-летний Семенец забил 98 мячей в 321 матче. Чаще всего (37 раз) форвард огорчал соперников «Агробизнеса», он по-прежнему является лучшим бомбардиром этого клуба на профессиональном уровне. Также футболист забивал за тернопольскую «Ниву», «Тернополь», «Полтаву» и «Гелиос», в котором в сезоне 2016/17 играл под руководством нынешнего главного тренера «Чайки» Сергея Сизихина.

Также бронзовый призер Второй лиги подписал новый годичный контракт с 37-летним центральным защитником Игорем Луценко, по совместительству работающим в команде ассистентом главного тренера.

«Чайка» стартует в чемпионате Второй лиги с выездного матча против «Кремня-2». Базовый день 1-го тура в нижнем профессиональном дивизионе Украины — 6 августа.