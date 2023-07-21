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  4. Чайка подписала нападающего с 98 голами на профессиональном уровне
Украина. Вторая лига
21 июля 2023, 15:24 |
876
0

Чайка подписала нападающего с 98 голами на профессиональном уровне

Команда из Петропавловской Борщаговки усилила атаку Богданом Семенцом

21 июля 2023, 15:24 |
876
0
Чайка подписала нападающего с 98 голами на профессиональном уровне
ФК Тернополь. Богдан Семенец

Как стало известно Sport.ua, «Чайка» заключила контракт с нападающим Богданом Семенцом, который в последнее время играл за «Ниву» из Бузовой (17 матчей, 4 гола в минувшем сезоне Второй лиги).

Всего в Первой и Второй лигах, а также Кубке Украины 32-летний Семенец забил 98 мячей в 321 матче. Чаще всего (37 раз) форвард огорчал соперников «Агробизнеса», он по-прежнему является лучшим бомбардиром этого клуба на профессиональном уровне. Также футболист забивал за тернопольскую «Ниву», «Тернополь», «Полтаву» и «Гелиос», в котором в сезоне 2016/17 играл под руководством нынешнего главного тренера «Чайки» Сергея Сизихина.

Также бронзовый призер Второй лиги подписал новый годичный контракт с 37-летним центральным защитником Игорем Луценко, по совместительству работающим в команде ассистентом главного тренера.

«Чайка» стартует в чемпионате Второй лиги с выездного матча против «Кремня-2». Базовый день 1-го тура в нижнем профессиональном дивизионе Украины — 6 августа.

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Чайка Петропавловская Борщаговка инсайд Богдан Семенец Вторая лига Украины
Источник Sport.ua
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