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  4. Дарья Снигур – Марина Бассольс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
21 июля 2023, 15:15 |
73
0

Дарья Снигур – Марина Бассольс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире серии ITF W100 в Испании

21 июля 2023, 15:15 |
73
0
Дарья Снигур – Марина Бассольс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

21 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В 1/4 финала украинка сразится против испанки Марины Бассольс (№134 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Еала – Кортес. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Джоди Баррейдж (№98 WTA) или Чжуо Суань Бай (№150 WTA).

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Источник Sport.ua
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