Дарья Снигур – Марина Бассольс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В 1/4 финала украинка сразится против испанки Марины Бассольс (№134 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Еала – Кортес. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Джоди Баррейдж (№98 WTA) или Чжуо Суань Бай (№150 WTA).

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