Украина. Премьер лига21 июля 2023, 13:30 | Обновлено 21 июля 2023, 13:34
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Сергей Ребров начал работать с Вадимом Шаблием
Наставник сборной Украины сменил агента
21 июля 2023, 13:30 | Обновлено 21 июля 2023, 13:34
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По информации Sport.ua, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал клиентом агентской компании Prostar Вадима Шаблия.
Раньше интересы Реброва на протяжении многих лет представлял Шандор Варга. Именно Варга способствовал переходу Реброва в «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Рубин», а в тренерской карьере – в «Ференцварош», «Аль Ахли» и «Аль Айн».
Отметим, что с Шаблием также работает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.
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Комментарии 2
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І цей туди ж? Невже Ребров не міг знайти нормального агента, а не зв'язуватися з цим сумнівним персонажем?
Ждем дома в Киеве через год !!!
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