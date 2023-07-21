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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 13:30 | Обновлено 21 июля 2023, 13:34
1503
2

Сергей Ребров начал работать с Вадимом Шаблием

Наставник сборной Украины сменил агента

21 июля 2023, 13:30 | Обновлено 21 июля 2023, 13:34
1503
2
Сергей Ребров начал работать с Вадимом Шаблием
УАФ. Сергей Ребров

По информации Sport.ua, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал клиентом агентской компании Prostar Вадима Шаблия.

Раньше интересы Реброва на протяжении многих лет представлял Шандор Варга. Именно Варга способствовал переходу Реброва в «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Рубин», а в тренерской карьере – в «Ференцварош», «Аль Ахли» и «Аль Айн».

Отметим, что с Шаблием также работает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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Сергей Ребров Вадим Шаблий
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Tasha19
І цей туди ж? Невже Ребров не міг знайти нормального агента, а не зв'язуватися з цим сумнівним персонажем?
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+1
FunnyCat_____
Ждем дома в Киеве через год !!!
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+1
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