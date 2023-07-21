Сергей Ребров начал работать с Вадимом Шаблием

По информации Sport.ua, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал клиентом агентской компании Prostar Вадима Шаблия.

Раньше интересы Реброва на протяжении многих лет представлял Шандор Варга. Именно Варга способствовал переходу Реброва в «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Рубин», а в тренерской карьере – в «Ференцварош», «Аль Ахли» и «Аль Айн».

Отметим, что с Шаблием также работает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.