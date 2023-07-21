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21 июля 2023, 09:41 | Обновлено 21 июля 2023, 09:59
163
0

Серхио БУСКЕТС: «Очень рад снова быть вместе с Месси»

Полузащитник «Интер Майами» – о новом вызове

21 июля 2023, 09:41 | Обновлено 21 июля 2023, 09:59
163
0
Серхио БУСКЕТС: «Очень рад снова быть вместе с Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний новоиспеченный хавбек американского «Интер Майами» Серхио Бускетс прокомментировал воссоединении с нападающим Лионелем Месси.

«Очень рад снова быть вместе с Лео и снова наслаждаться им как товарищем по команде. Мы вместе много лет были в «Барселоне», и все было прекрасно. Мы разошлись, и теперь у нас есть шанс снова быть вместе и наслаждаться игрой с большой страстью.

У меня были переговоры с «Интер Майами» до перехода Месси, но мы оба знали, что у нас есть варианты. Возможно, у Лео были некоторые сомнения из-за варианта с «Барселоной», но в конце концов каждый выбрал свое место. И это правда, что его приезд сюда стал катализатором для меня», - сказал Бускетс.

Напомним, Серхио Бускетс выступал за «Барселону» с 2008 по 2023 год, где долго его партнером по команде был Лионель Месси.

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Серхио Бускетс Интер Майами Лионель Месси
Источник Marca
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