Украина без изменений. Обновлен рейтинг ФИФА для мужских сборных

Международная федерация футбола обнародовала новую версию рейтинга мужских национальных сборных команд.

Как и в предыдущей версии, которая была опубликована 29 июня, лучшей сборной планеты остаетяс команда Аргентины. В топ-5 также входят, как и прежде, сборные Франции, Бразилии, Англии и Бельгии.

Сборная Украины тоже не поменяла свою позицию в мировой табели – она по-прежнему занимает 24 место, имея в активе 1541,25 зачетных балла.

Топ-10 рейтинга ФИФА (на 20.07.2023)