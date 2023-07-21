Другие новости21 июля 2023, 09:26 | Обновлено 21 июля 2023, 09:34
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Украина без изменений. Обновлен рейтинг ФИФА для мужских сборных
Команда Сергея Реброва остается в третьем десятке реестра
21 июля 2023, 09:26 | Обновлено 21 июля 2023, 09:34
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Международная федерация футбола обнародовала новую версию рейтинга мужских национальных сборных команд.
Как и в предыдущей версии, которая была опубликована 29 июня, лучшей сборной планеты остаетяс команда Аргентины. В топ-5 также входят, как и прежде, сборные Франции, Бразилии, Англии и Бельгии.
Сборная Украины тоже не поменяла свою позицию в мировой табели – она по-прежнему занимает 24 место, имея в активе 1541,25 зачетных балла.
Топ-10 рейтинга ФИФА (на 20.07.2023)
- 1. Аргентина – 1843,73
- 2. Франция – 1843,54
- 3. Бразилия – 1828,27
- 4. Англия – 1797,39
- 5. Бельгия – 1788,55
- 6. Хорватия – 1742,55
- 7. Нидерланды – 1731,23
- 8. Италия – 1726,58
- 9. Португалия – 1718,25
- 10. Испания – 1703,45
- …24. Украина – 1541,25
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