Юрген КЛОПП: «Не ожидал, что мы покажем идеальный футбол»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы подопечных в товарищеском матче с «Карлсруэ» (4:2).

«Ранние товарищеские матчи созданы не для того, чтобы радоваться уровню игры. Мы упорно тренируемся, чтобы набрать форму. Я не ожидал, что мы сегодня покажем идеальный футбол, мне изначально было ясно, что будет тяжело. Тем более что мы играли с сильным соперником. Думаю, все могут быть довольны по итогам этого матча», – признался Клопп.

В победном для «Ливерпуля» матче с «Карлсруэ» голами у «красных» отметились Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Диогу Жота (дважды).