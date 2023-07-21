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Англия
21 июля 2023, 09:08 | Обновлено 21 июля 2023, 09:17
716
0

Юрген КЛОПП: «Не ожидал, что мы покажем идеальный футбол»

Немецкий специалист – о текущем состоянии игроков «Ливерпуля»

21 июля 2023, 09:08 | Обновлено 21 июля 2023, 09:17
716
0
Юрген КЛОПП: «Не ожидал, что мы покажем идеальный футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы подопечных в товарищеском матче с «Карлсруэ» (4:2).

«Ранние товарищеские матчи созданы не для того, чтобы радоваться уровню игры. Мы упорно тренируемся, чтобы набрать форму. Я не ожидал, что мы сегодня покажем идеальный футбол, мне изначально было ясно, что будет тяжело. Тем более что мы играли с сильным соперником. Думаю, все могут быть довольны по итогам этого матча», – признался Клопп.

В победном для «Ливерпуля» матче с «Карлсруэ» голами у «красных» отметились Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Диогу Жота (дважды).

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Юрген Клопп Ливерпуль Карлсруэ товарищеские матчи
Источник ФК Ливерпуль
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