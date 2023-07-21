Первая ракетка Украины Сачко завершил выступления на турнире в Триесте

Лидер украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 187) не смог пробиться в четвертьфинал грунтового челленджера в Триесте (Италия).

Во втором раунде соревнований украинец в двух сетах уступил Кириану Жаке (АТР 338) из Франции за 1 час и 24 минуты.

АТР челленджер Триест. Грунт. 1/8 финала

Кириан Жаке (Франция) [Q] – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде Жаке сыграет против Уго Гастона.

На старте соревнований Виталий обыграл Лукаса Ноймайера со счетом 6:4, 4:6, 6:4.