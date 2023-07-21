Первая ракетка Украины Сачко завершил выступления на турнире в Триесте
Виталий в двух сетах уступил Кириану Жаке в 1/8 финала челленджера
Лидер украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 187) не смог пробиться в четвертьфинал грунтового челленджера в Триесте (Италия).
Во втором раунде соревнований украинец в двух сетах уступил Кириану Жаке (АТР 338) из Франции за 1 час и 24 минуты.
АТР челленджер Триест. Грунт. 1/8 финала
Кириан Жаке (Франция) [Q] – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде Жаке сыграет против Уго Гастона.
На старте соревнований Виталий обыграл Лукаса Ноймайера со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
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