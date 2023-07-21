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  4. Первая ракетка Украины Сачко завершил выступления на турнире в Триесте
ATP
21 июля 2023, 01:21 |
14
0

Первая ракетка Украины Сачко завершил выступления на турнире в Триесте

Виталий в двух сетах уступил Кириану Жаке в 1/8 финала челленджера

21 июля 2023, 01:21 |
14
0
Первая ракетка Украины Сачко завершил выступления на турнире в Триесте
Instagram. Виталий Сачко

Лидер украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 187) не смог пробиться в четвертьфинал грунтового челленджера в Триесте (Италия).

Во втором раунде соревнований украинец в двух сетах уступил Кириану Жаке (АТР 338) из Франции за 1 час и 24 минуты.

АТР челленджер Триест. Грунт. 1/8 финала

Кириан Жаке (Франция) [Q] – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде Жаке сыграет против Уго Гастона.

На старте соревнований Виталий обыграл Лукаса Ноймайера со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

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ATP Триест Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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