СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июля

В пятницу, 21 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Осасуна – Реал Сосьедад

3.57 – 3.48 – 2.06

22:30 Бенфика – Сельта

2.12 – 3.74 – 3.17

ТЕННИС

11:00 Марина Бассольс – Дарья Снигур

2.10 – 1.67

12:00 Фанни Штолар – Катерина Байндл

3.31 – 1.34

21:30 Томми Пол – Джон Изнер

1.48 – 2.68