Другие новости21 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июля
Важные события во всех видах спорта
21 июля 2023, 01:15 |
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В пятницу, 21 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Осасуна – Реал Сосьедад
22:30 Бенфика – Сельта
ТЕННИС
11:00 Марина Бассольс – Дарья Снигур
12:00 Фанни Штолар – Катерина Байндл
21:30 Томми Пол – Джон Изнер
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