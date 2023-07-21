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21 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июля

Важные события во всех видах спорта

21 июля 2023, 01:15 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Осасуна – Реал Сосьедад

Favbet 3.57 – 3.48 – 2.06

22:30 Бенфика – Сельта

Favbet 2.12 – 3.74 – 3.17

ТЕННИС

11:00 Марина Бассольс – Дарья Снигур

Favbet 2.10 – 1.67

12:00 Фанни Штолар – Катерина Байндл

Favbet 3.31 – 1.34

21:30 Томми Пол – Джон Изнер

Favbet 1.48 – 2.68

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Источник Sport.ua
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