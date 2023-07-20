Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»

Тренер венгерской теннисистки Амариссы Тот Аттила Чордаш кратко прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/16 финала его подопечной на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште, в котором китаянка Чжан Шуай снялась из-за панической атаки:

«У нее впереди неделя, она хотела добиться серьезных результатов, а это ее отвлекло, она не выспалась и так далее, поэтому сейчас я попросил ее выключить телефон, не читать комментарии, потому что люди настроены враждебно, а она ничего не может с этим поделать», – сказал Аттила.

В поединке 2-го раунда Амарисса в двух сетах разгромно уступила украинской теннисистке Катерине Байндл.