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WTA
20 июля 2023, 21:28 | Обновлено 20 июля 2023, 21:32
1329
7

Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»

Амарисса уже завершила выступления в Будапеште, уступив Катерине Байндл

20 июля 2023, 21:28 | Обновлено 20 июля 2023, 21:32
1329
7
Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»
Twitter. Амарисса Тот

Тренер венгерской теннисистки Амариссы Тот Аттила Чордаш кратко прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/16 финала его подопечной на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште, в котором китаянка Чжан Шуай снялась из-за панической атаки:

«У нее впереди неделя, она хотела добиться серьезных результатов, а это ее отвлекло, она не выспалась и так далее, поэтому сейчас я попросил ее выключить телефон, не читать комментарии, потому что люди настроены враждебно, а она ничего не может с этим поделать», – сказал Аттила.

В поединке 2-го раунда Амарисса в двух сетах разгромно уступила украинской теннисистке Катерине Байндл.

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Катерина Байндл – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Амарисса Тот Чжан Шуай Катерина Байндл (Козлова) WTA Будапешт
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Elis
Ну то не треба бути такою хитрою і нахабною залупою, то й виспалася б. А так що посієш, те й пожнеш, - дивно, що дорослий дядько цього не розуміє. Краще б пояснив дівці що таке fair play, якщо досі не знає. 
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+8
Sashko57
Бумеранг всегда возвращается. 
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+2
Александр Науменко
Що тренер, що підопічна, замість вибачень включили дурку.
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+1
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K 12
Взяла за щеку как надо.
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0
Александр
Странно другое .ей потакают судьи .почему ее не дисквалифицировали ?
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0
Michael Savchyn
ага, ерідьпічабо
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0
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