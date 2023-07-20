Во время тренировки киевского «Динамо» в Австрии произошла курьезная ситуация.

Четырехлапый технарь украл мяч прямо на глазах у игроков и тренеров.

Похоже, киевское «Динамо» должно немедленно подписать этого правого латераля.

ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо