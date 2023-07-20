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  4. ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 20:41 | Обновлено 20 июля 2023, 20:59
1577
4

ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо

Похоже, киевское «Динамо» должно подписать этого правого латераля

20 июля 2023, 20:41 | Обновлено 20 июля 2023, 20:59
1577
4
ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо
ФК Динамо

Во время тренировки киевского «Динамо» в Австрии произошла курьезная ситуация.

Четырехлапый технарь украл мяч прямо на глазах у игроков и тренеров.

Похоже, киевское «Динамо» должно немедленно подписать этого правого латераля.

ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо

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Источник ФК Динамо Киев
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reese
Лужний вирішив би ситуацію, або Стаам)
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FunnyCat_____
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Mr Voevudskiy
Цыганков вернулся 
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