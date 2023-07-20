Украина. Премьер лига20 июля 2023, 20:41 | Обновлено 20 июля 2023, 20:59
1577
4
ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо
Похоже, киевское «Динамо» должно подписать этого правого латераля
20 июля 2023, 20:41 | Обновлено 20 июля 2023, 20:59
1577
4
Во время тренировки киевского «Динамо» в Австрии произошла курьезная ситуация.
Четырехлапый технарь украл мяч прямо на глазах у игроков и тренеров.
Похоже, киевское «Динамо» должно немедленно подписать этого правого латераля.
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ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо
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