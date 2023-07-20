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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 20:53 | Обновлено 20 июля 2023, 20:57
1341
0

Источник: Заря подписала бразильского защитника

24-летний Джордан имеет опыт выступлений в бразильской Серии A

20 июля 2023, 20:53 | Обновлено 20 июля 2023, 20:57
1341
0
Источник: Заря подписала бразильского защитника
ФК Заря

Луганский клуб «Заря» подписал контракт с центральным защитником Джорданом из Бразилии, информирует ТаТоТаке.

24-летний игрок имеет опыт выступлений в бразильской Серии А и уже неплохо проявил себя на сборах луганчан.

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал:

«Заря подписала бразильского защитника на замену Максиму Имерекову. Его звать Джордан, 24 года. Он имеет опыт выступлений в бразильской Серии A. Говорят, очень качественный игрок топ-уровня для «Зари».

Рост – 190 см, хорош в единоборствах, но с мячом играет просто (это не проблема, когда рядом Арсений Батагов). Это будет аренда с правом выкупа. В его бразильском клубе вышла такая история, что его отпустили, и «Заря» сработала хорошо».

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Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков ТаТоТаке Михаил Спиваковский Максим Имереков аренда игрока Арсений Батагов Джордан (Заря)
Источник ТаТоТаке
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