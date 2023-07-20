Источник: Заря подписала бразильского защитника

Луганский клуб «Заря» подписал контракт с центральным защитником Джорданом из Бразилии, информирует ТаТоТаке.

24-летний игрок имеет опыт выступлений в бразильской Серии А и уже неплохо проявил себя на сборах луганчан.

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал:

«Заря подписала бразильского защитника на замену Максиму Имерекову. Его звать Джордан, 24 года. Он имеет опыт выступлений в бразильской Серии A. Говорят, очень качественный игрок топ-уровня для «Зари».

Рост – 190 см, хорош в единоборствах, но с мячом играет просто (это не проблема, когда рядом Арсений Батагов). Это будет аренда с правом выкупа. В его бразильском клубе вышла такая история, что его отпустили, и «Заря» сработала хорошо».