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20 июля 2023, 20:01 | Обновлено 20 июля 2023, 20:40
1332
0

ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке

Денис Шаповалов и Мирьям Бьорклунд объявили о помолвке

20 июля 2023, 20:01 | Обновлено 20 июля 2023, 20:40
1332
0
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
Instagram. Денис Шаповалов и Мирьям Бьорклунд

24-летний канадский теннисист Денис Шаповалов (АТР 23) сделал предложение теннисистке из Швеции Мирьям Бьорклунд (WTA 132).

Пара опубликовала фотографии в социальных сетях.

Денис и Мирьям встречаются с 2019 года.

Отметим, что наивысшей позицией Шаповалова в рейтинге АТР является 10-я строчка. Мирьям за свою карьеру не поднималась выше 123-й позиции WTA.

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Мирьям Бьорклунд Денис Шаповалов помолвка фото lifestyle
Источник Sport.ua
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