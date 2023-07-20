ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке

24-летний канадский теннисист Денис Шаповалов (АТР 23) сделал предложение теннисистке из Швеции Мирьям Бьорклунд (WTA 132).

Пара опубликовала фотографии в социальных сетях.

Денис и Мирьям встречаются с 2019 года.

Отметим, что наивысшей позицией Шаповалова в рейтинге АТР является 10-я строчка. Мирьям за свою карьеру не поднималась выше 123-й позиции WTA.