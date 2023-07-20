Другие новости20 июля 2023, 20:01 | Обновлено 20 июля 2023, 20:40
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ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
Денис Шаповалов и Мирьям Бьорклунд объявили о помолвке
20 июля 2023, 20:01 | Обновлено 20 июля 2023, 20:40
1332
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24-летний канадский теннисист Денис Шаповалов (АТР 23) сделал предложение теннисистке из Швеции Мирьям Бьорклунд (WTA 132).
Пара опубликовала фотографии в социальных сетях.
Денис и Мирьям встречаются с 2019 года.
Отметим, что наивысшей позицией Шаповалова в рейтинге АТР является 10-я строчка. Мирьям за свою карьеру не поднималась выше 123-й позиции WTA.
July 20, 2023
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