Ливерпуль продает еще одного хавбека в Саудовскую Аравию

По информации СМИ, «Ливерпуль» близок к продаже полузащитника Фабиньо в состав «Аль-Иттихада». При этом клуб из Саудовской Аравии готов солидно заплатить.

Трансфер игрока принесет Красным 45 миллионов евро, а сам Фабиньо получит контракт на три года с ежегодной зарплатой в 25 миллионов евро за года.

В минувшем сезоне 29-летний хавбек провел 49 матчей и сделал 2 ассиста.

Ранее клуб АПЛ договорился о трансфере в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона.