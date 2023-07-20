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  4. Ливерпуль продает еще одного хавбека в Саудовскую Аравию
Англия
20 июля 2023, 19:47 |
1062
0

Ливерпуль продает еще одного хавбека в Саудовскую Аравию

Трансфер Фабиньо принесет 45 миллионов

20 июля 2023, 19:47 |
1062
0
Ливерпуль продает еще одного хавбека в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиньо

По информации СМИ, «Ливерпуль» близок к продаже полузащитника Фабиньо в состав «Аль-Иттихада». При этом клуб из Саудовской Аравии готов солидно заплатить.

Трансфер игрока принесет Красным 45 миллионов евро, а сам Фабиньо получит контракт на три года с ежегодной зарплатой в 25 миллионов евро за года.

В минувшем сезоне 29-летний хавбек провел 49 матчей и сделал 2 ассиста.

Ранее клуб АПЛ договорился о трансфере в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона.

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Ливерпуль Фабиньо Аль-Иттихад трансферы
Источник Николо Скира
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