Дэвид БЕКХЭМ: «Месси приехал в Майами не отдыхать. Он приехал побеждать»

Владелец клуба «Интер» Майами Дэвид Бекхэм уверен, что форвард Лионель Месси не прибыл в США просто для спокойного завершения карьеры.

«Нашей мечтой всегда было привлечение в команду величайших игроков. Не всегда получается, но иногда это выходит. Лионель выиграл все возможные трофеи, недавно он поднимал над головой Кубок мира. И сейчас он принял решение приехать в «Интер» Майами, в МЛС. И он приехал в Майами не на отдых».

«Он приехал, чтобы побеждать. Он хочет выигрывать, а также вдохновлять молодых ребят этой страны», — убежден Бекхэм.