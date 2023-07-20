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  4. Дэвид БЕКХЭМ: «Месси приехал в Майами не отдыхать. Он приехал побеждать»
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20 июля 2023, 18:49 |
190
0

Дэвид БЕКХЭМ: «Месси приехал в Майами не отдыхать. Он приехал побеждать»

Дебют должен состояться уже скоро

20 июля 2023, 18:49 |
190
0
Дэвид БЕКХЭМ: «Месси приехал в Майами не отдыхать. Он приехал побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Владелец клуба «Интер» Майами Дэвид Бекхэм уверен, что форвард Лионель Месси не прибыл в США просто для спокойного завершения карьеры.

«Нашей мечтой всегда было привлечение в команду величайших игроков. Не всегда получается, но иногда это выходит. Лионель выиграл все возможные трофеи, недавно он поднимал над головой Кубок мира. И сейчас он принял решение приехать в «Интер» Майами, в МЛС. И он приехал в Майами не на отдых».

«Он приехал, чтобы побеждать. Он хочет выигрывать, а также вдохновлять молодых ребят этой страны», — убежден Бекхэм.

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Интер Майами Дэвид Бекхэм Лионель Месси
Источник CNN
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