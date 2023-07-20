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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 18:03 |
440
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Албанский легионер Ворсклы отсутствует на сборе в Польше

Таулянт Сефери может покинуть клуб

20 июля 2023, 18:03 |
440
0
Албанский легионер Ворсклы отсутствует на сборе в Польше
ФК Ворскла. Таулянт Сефери

21 июля полтавская «Ворскла» проведет заключительный контрольный поединок на польском этапе подготовки к новому сезону – с «Рекордом» (Бельско-Бяла).

Как стало известно Sport.ua, в расположении полтавчан отсутствует лидер нападения команды, албанский легионер Таулянт Сефери.

По информации нашего источника, пока что неизвестно останется ли форвард в «Ворскле», хотя у него действующий контракт до 30 июня 2025 года. К забивному албанцу проявляет интерес не только «Днепр-1», но и несколько зарубежных клубов.

Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Сефери в 1 миллион евро.

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Таулант Сефери Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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