Албанский легионер Ворсклы отсутствует на сборе в Польше

21 июля полтавская «Ворскла» проведет заключительный контрольный поединок на польском этапе подготовки к новому сезону – с «Рекордом» (Бельско-Бяла).

Как стало известно Sport.ua, в расположении полтавчан отсутствует лидер нападения команды, албанский легионер Таулянт Сефери.

По информации нашего источника, пока что неизвестно останется ли форвард в «Ворскле», хотя у него действующий контракт до 30 июня 2025 года. К забивному албанцу проявляет интерес не только «Днепр-1», но и несколько зарубежных клубов.

Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Сефери в 1 миллион евро.