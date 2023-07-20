Виктор СКРИПНИК: «Ждем Сефери и 1-2 подписания под Лигу конференций»

Наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник рассказал о трансферных вопросах команды перед стартом в квалификации Лиги конференций. Тренер рассчитывает на возвращение лидера Тауланта Сефери, а также новичков.

«Как и в любой другой команде, есть потери и подписания. Мы взяли с собой много молодых игроков, которые, по нашему мнению, достаточно хороши, чтобы играть с первой командой. Сейчас ждем Сефери, у него был выходной, потому что он играл за сборную. Надеюсь, у нас будет одно-два подписания, которые помогут нам в Лиге конференций».

«Мы работаем над ними, но, как и у всех команд, есть ограничения, мы ищем игроков для каждой линии, как и большинство команд УПЛ: нападающий, полузащитник и защитник», — сказал Скрипник.