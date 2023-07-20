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  4. Виктор СКРИПНИК: «Ждем Сефери и 1-2 подписания под Лигу конференций»
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 17:11 |
504
0

Виктор СКРИПНИК: «Ждем Сефери и 1-2 подписания под Лигу конференций»

Клуб еще не закончил с трансферами

20 июля 2023, 17:11 |
504
0
Виктор СКРИПНИК: «Ждем Сефери и 1-2 подписания под Лигу конференций»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник рассказал о трансферных вопросах команды перед стартом в квалификации Лиги конференций. Тренер рассчитывает на возвращение лидера Тауланта Сефери, а также новичков.

«Как и в любой другой команде, есть потери и подписания. Мы взяли с собой много молодых игроков, которые, по нашему мнению, достаточно хороши, чтобы играть с первой командой. Сейчас ждем Сефери, у него был выходной, потому что он играл за сборную. Надеюсь, у нас будет одно-два подписания, которые помогут нам в Лиге конференций».

«Мы работаем над ними, но, как и у всех команд, есть ограничения, мы ищем игроков для каждой линии, как и большинство команд УПЛ: нападающий, полузащитник и защитник», — сказал Скрипник.

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Ворскла Полтава Таулант Сефери Виктор Скрипник
Источник ФК Ворскла
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