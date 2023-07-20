Не только Марез. Аль-Ахли покупает форварда Ньюкасла

По информации СМИ, «Аль-Ахли» уже сегодня должен объявить о трансфере вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза, однако он станет не последним новичком из АПЛ для клуба Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» договорился с «Ньюкаслом» о переходе форварда Аллан Сен-Максимена за 30 миллионов евро.

26-летний нападающий в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 31-м матче.