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  4. Не только Марез. Аль-Ахли покупает форварда Ньюкасла
Англия
20 июля 2023, 16:30 |
709
0

Не только Марез. Аль-Ахли покупает форварда Ньюкасла

Сен-Максимен переезжает в Саудовскую Аравию

20 июля 2023, 16:30 |
709
0
Не только Марез. Аль-Ахли покупает форварда Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Аллен Сен-Максимен

По информации СМИ, «Аль-Ахли» уже сегодня должен объявить о трансфере вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза, однако он станет не последним новичком из АПЛ для клуба Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» договорился с «Ньюкаслом» о переходе форварда Аллан Сен-Максимена за 30 миллионов евро.

26-летний нападающий в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 31-м матче.

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Аллан Сен-Максимен Аль-Ахли Джидда Ньюкасл трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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