Англия20 июля 2023, 16:30 |
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Не только Марез. Аль-Ахли покупает форварда Ньюкасла
Сен-Максимен переезжает в Саудовскую Аравию
20 июля 2023, 16:30 |
709
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По информации СМИ, «Аль-Ахли» уже сегодня должен объявить о трансфере вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза, однако он станет не последним новичком из АПЛ для клуба Саудовской Аравии.
«Аль-Ахли» договорился с «Ньюкаслом» о переходе форварда Аллан Сен-Максимена за 30 миллионов евро.
26-летний нападающий в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 31-м матче.
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