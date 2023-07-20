Защитник Миная перешел в Подолье

Как стало известно Sport.ua, 22-летний защитник Владислав Чушенко, у которого в конце июня истек контракт с «Минаем», подписал контракт с «Подольем».

В предыдущем сезоне уроженец Киева выступал на правах аренды за ФСК «Мариуполь», за который провел 18 матчей в Первой лиге и отдал 2 голевые передачи, также на его счету один поединок в стыках. Ранее Чушенко играл в той же Первой лиге за «Ужгород», а до этого, в мае 2021 года, в составе «Миная» дебютировал в УПЛ.

«Подолье» в минувшем сезоне приостанавливало выступления на профессиональном уровне. В новом чемпионате Первой лиги команда Виталия Костышина стартует 29 июля выездным матчем с «Прикарпатьем».