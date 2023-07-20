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  4. Защитник Миная перешел в Подолье
Украина. Первая лига
20 июля 2023, 16:15 |
404
0

Защитник Миная перешел в Подолье

В минувшем сезоне Чушенко играл на правах аренды за ФСК «Мариуполь»

20 июля 2023, 16:15 |
404
0
Защитник Миная перешел в Подолье
ФК Ужгород. Владислав Чушенко

Как стало известно Sport.ua, 22-летний защитник Владислав Чушенко, у которого в конце июня истек контракт с «Минаем», подписал контракт с «Подольем».

В предыдущем сезоне уроженец Киева выступал на правах аренды за ФСК «Мариуполь», за который провел 18 матчей в Первой лиге и отдал 2 голевые передачи, также на его счету один поединок в стыках. Ранее Чушенко играл в той же Первой лиге за «Ужгород», а до этого, в мае 2021 года, в составе «Миная» дебютировал в УПЛ.

«Подолье» в минувшем сезоне приостанавливало выступления на профессиональном уровне. В новом чемпионате Первой лиги команда Виталия Костышина стартует 29 июля выездным матчем с «Прикарпатьем».

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Владислав Чушенко Подолье Хмельницкий ФСК Мариуполь Минай трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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