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  4. Президент Полесья: «Отношение Усика к тренировкам – пример для команды»
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 16:10 |
737
0

Президент Полесья: «Отношение Усика к тренировкам – пример для команды»

Геннадий Буткевич коротко оценил подписание контракта

20 июля 2023, 16:10 |
737
0
Президент Полесья: «Отношение Усика к тренировкам – пример для команды»
ФК Полесье

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич коротко оценил ситуацию с контрактом боксера Александра Усика, который стал игроком житомирской команды.

«Я уважаю и горжусь этим человеком. Его отношение к тренировкам – это большой пример для команды «Полесье». Когда-то Боб Арум высказал свое мнение об Усике и украинцах: «Он – украинец, а украинцы дерутся, как никто в мире. Им не давали шансов против россии, столь большей страны. И они выбили из них дерьмо... До сих пор выбивают. Не нужно недооценивать украинцев. Я думаю, что Тайсон может победить, но Усик отдаст в бою все, что у него есть», – напомнил цитату американского промоутера президент ФК «Полесье».

«Любовь к футболу объединяла наши отношения. И его детская цель сыграть в большой футбол — сбудется», — сказал Буткевич.

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Источник ФК Полесье
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