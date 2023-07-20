Снигур вышла в 1/4 финала турнира ITF в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжает свои выступления на турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

Во втором раунде турнира украинке противостояла испанка Георгина Гарсия Перес (№400 WTA). Девушки выяснили отношения в двух сетах – победили Снигур.

Витория. Второй круг

Георгина Гарсия Перес (Испания) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 6:7 (4:7)

Это была шестая очная встреча Снигур и Гарсии Перес, украинка одержала вторую победу.

В четвертьфинале Дарья Снигур сыграет с Мариной Бассольс Рибери (№134 WTA) из Испании.