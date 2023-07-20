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  4. ФОТО. Милан презентовал гостевую форму на новый сезон
Италия
20 июля 2023, 13:49 |
423
0

ФОТО. Милан презентовал гостевую форму на новый сезон

Белый комплект с красной и черной полосками

20 июля 2023, 13:49 |
423
0
ФОТО. Милан презентовал гостевую форму на новый сезон
ФК Милан

«Милан» презентовал выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Основной цвет футболки – белый с серебристым оттенком.

В бело-серебристых цветах выполнен и логотип клуба. С левой стороны футболки расположены вертикальные черная и красная полосы.

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Милан фото видео игровая форма
Источник ФК Милан
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