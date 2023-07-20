ФОТО. Милан презентовал гостевую форму на новый сезон

«Милан» презентовал выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Основной цвет футболки – белый с серебристым оттенком.

В бело-серебристых цветах выполнен и логотип клуба. С левой стороны футболки расположены вертикальные черная и красная полосы.