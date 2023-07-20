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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 11:40 | Обновлено 20 июля 2023, 12:05
5425
4

Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду

19-летний нападающий Игорь Горбач покинет столичный клуб

20 июля 2023, 11:40 | Обновлено 20 июля 2023, 12:05
5425
4
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
ФК Динамо. Игорь Горбач

Как стало известно Sport.ua, 19-летний нападающий «Динамо» Игорь Горбач в летнее межсезонье покинет команду. Форвард не впечатлил наставника «бело-голубых» Мирчу Луческу на сборе в Австрии.

По нашей информации, Горбач уйдет в аренду, где сможет получить игровую практику. Среди потенциальных клубов рассматриваются команды УПЛ и европейские клубы. Контракт игрока с «Динамо» действителен до конца 2024 года.

Отметим, что Игорь Горбач является основным нападающим сборной Украины 2004 года.

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Динамо Киев Игорь Горбач
Источник Sport.ua
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potemkin78
последняя фраза убила
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0
⬆️
19-летний нападающий «Динамо» Игорь Горбач является основным нападающим сборной Украины в 2004 году???
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-4
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