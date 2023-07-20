Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду

Как стало известно Sport.ua, 19-летний нападающий «Динамо» Игорь Горбач в летнее межсезонье покинет команду. Форвард не впечатлил наставника «бело-голубых» Мирчу Луческу на сборе в Австрии.

По нашей информации, Горбач уйдет в аренду, где сможет получить игровую практику. Среди потенциальных клубов рассматриваются команды УПЛ и европейские клубы. Контракт игрока с «Динамо» действителен до конца 2024 года.

Отметим, что Игорь Горбач является основным нападающим сборной Украины 2004 года.