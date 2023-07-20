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Англия
20 июля 2023, 11:35 | Обновлено 20 июля 2023, 12:06
199
0

ВИДЕО. Футбол и деньги, или деньги и футбол?

Тема скользкая, но очень интересная

20 июля 2023, 11:35 | Обновлено 20 июля 2023, 12:06
199
0
ВИДЕО. Футбол и деньги, или деньги и футбол?
Getty Images/Global Images Ukraine

Sport.ua предлагает затронуть скользкую, но очень интересную тему. Футбол и деньги, или в некоторых случаях деньги и футбол.

Рассмотрим эту тему на примере «Манчестер Сити». Пожалуй, это именно тот клуб, который буллят в комментариях чаще всего.

Даже не вспомнишь, сколько раз встречался «Ман Сити» со словом «мешок» в одном предложении. Но тем не менее, является ли «Сити» «мешком», и что это вообще за такое понятие «мешок» в понимании болельщиков? Есть ли еще «мешки» в Английской Премьер-лиге, которая сама по себе как «мешок» по сравнению с другими европейскими лигами.

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Источник Sport.ua
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