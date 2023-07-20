Украинский легионер вернулся из Польши и подписал контракт с Подольем

Как стало известно Sport.ua, 28-летний опорный полузащитник Дмитрий Прихна вместе с «Подольем» возобновит выступления в Первой лиге. Воспитанник «Металлиста», поигравший в прошлом сезоне в Польше за «Бронь» в Третьей лиге и «Радуню» во Второй лиге, уже вернулся в Хмельницкий и подписал годичный контракт с клубом.

Цвета «Подолья» Прихна защищал в сезоне-2021/2022, успев до войны провести 20 матчей, забить 1 мяч и отдать 2 голевые передачи. Тогда он несколько раз выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Также двухлетний контракт с «Подольем» подписал еще один «возвращенец» – 32-летний нападающий Виталий Каверин. В последнее время он играл в Польше за любительский клуб «Лысица».

В минувшем сезоне «Подолье» приостанавливало выступления на профессиональном уровне. В новой кампании Первой лиги команда Виталия Костышина стартует 29 июля выездным матчем с «Прикарпатьем».