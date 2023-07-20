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  4. Дарья Снигур – Георгина Гарсия Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
20 июля 2023, 10:25 |
273
0

Дарья Снигур – Георгина Гарсия Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире серии ITF W100 в Испании

20 июля 2023, 10:25 |
273
0
Дарья Снигур – Георгина Гарсия Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

20 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжит выступления на турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

Во втором раунде украинка сразится против испанки Георгины Гарсии Перес (№400 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыреа раза, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница сыграет против Марины Бассольс (№134 WTA) или Лиа Каратанчевой (№552 WTA).

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Дарья Снигур ITF Витория Георгина Гарсия Перес смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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