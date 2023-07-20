Дарья Снигур – Георгина Гарсия Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжит выступления на турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

Во втором раунде украинка сразится против испанки Георгины Гарсии Перес (№400 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли четыреа раза, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница сыграет против Марины Бассольс (№134 WTA) или Лиа Каратанчевой (№552 WTA).

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