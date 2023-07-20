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  4. Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июля 2023, 09:30 |
202
0

Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда на турнире WTA 250 в Палермо

20 июля 2023, 09:30 |
202
0
Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

20 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).

Во втором раунде украинка встретится с пятой сеяной Жасмин Паолини из Италии (№52 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли шесть поединков, украинка выиграла одну встречу.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Дарьи Касаткиной (№11 WTA) или Татьяны Прозоровой (№236 WTA).

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Известна следующая соперница Ястремской на турнире в Палермо
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Даяна Ястремская WTA Палермо Жасмин Паолини смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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