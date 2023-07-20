Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).

Во втором раунде украинка встретится с пятой сеяной Жасмин Паолини из Италии (№52 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли шесть поединков, украинка выиграла одну встречу.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Дарьи Касаткиной (№11 WTA) или Татьяны Прозоровой (№236 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА