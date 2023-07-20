Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда на турнире WTA 250 в Палермо
20 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).
Во втором раунде украинка встретится с пятой сеяной Жасмин Паолини из Италии (№52 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки сыграли шесть поединков, украинка выиграла одну встречу.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Дарьи Касаткиной (№11 WTA) или Татьяны Прозоровой (№236 WTA).
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