Другие новости20 июля 2023, 02:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июля
Важные события во всех видах спорта
20 июля 2023, 02:30 |
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В четверг, 20 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Биркиркара – Марибор
18:30 Пайде – Б36 Торсхавн
18:30 РФШ – Македония ГП
19:45 Левадия – Жилина
ТЕННИС
17:00 Даяна Ястремская – Жасмин Паолини
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