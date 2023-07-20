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20 июля 2023, 02:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июля

Важные события во всех видах спорта

20 июля 2023, 02:30 |
30
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июля
ФК Левадия

В четверг, 20 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Биркиркара – Марибор

Favbet 5.61 – 3.78 – 1.63

18:30 Пайде – Б36 Торсхавн

Favbet 2.40 – 3.13 – 3.14

18:30 РФШ – Македония ГП

Favbet 1.23 – 5.90 – 15.00

19:45 Левадия – Жилина

Favbet 3.10 – 3.30 – 2.32

ТЕННИС

17:00 Даяна Ястремская – Жасмин Паолини

Favbet 2.28 – 1.64

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Источник Sport.ua
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