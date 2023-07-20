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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 00:57 | Обновлено 20 июля 2023, 01:13
117
0

Бойчук принес победу. Черноморец выиграл спаринг у команды Реал Фарма

Единственный гол в товарищеском матче забил Богдан Бойчук

20 июля 2023, 00:57 | Обновлено 20 июля 2023, 01:13
117
0
Бойчук принес победу. Черноморец выиграл спаринг у команды Реал Фарма
ФК Черноморец

19 июля «Черноморец» провел на своем НТВ в Совиньоне очередной тренировочный матч.

Моряки со счетом 1:0 победили команду Второй лиги «Реал Фарма» (Одесса).

Единственный в матче гол забил Богдан Бойчук.

Товарищеский матч, 19 июля, Совиньон

Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 1:0

Гол: Богдан Бойчук

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Черноморец Одесса Реал Фарма учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Богдан Бойчук
Источник Sport.ua
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