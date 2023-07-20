Товарищеские матчи
19.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига20 июля 2023, 00:57 | Обновлено 20 июля 2023, 01:13
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Бойчук принес победу. Черноморец выиграл спаринг у команды Реал Фарма
Единственный гол в товарищеском матче забил Богдан Бойчук
20 июля 2023, 00:57 | Обновлено 20 июля 2023, 01:13
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19 июля «Черноморец» провел на своем НТВ в Совиньоне очередной тренировочный матч.
Моряки со счетом 1:0 победили команду Второй лиги «Реал Фарма» (Одесса).
Единственный в матче гол забил Богдан Бойчук.
Товарищеский матч, 19 июля, Совиньон
Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 1:0
Гол: Богдан Бойчук
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