Матч за новый трофей UEFA–CONMEBOL Club Challenge состоится 19 июля в 23:00 на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о создании нового трофея, который будет разыгрываться между действующими чемпионами Лиги Европы и Копа Судамерикана.

«Севилья» сыграет как победитель Лиги Европы 2022/23. Соперником будет эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье», победитель Копа Судамерикана 2022.

Севилья – Индепендьенте дель Валье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция