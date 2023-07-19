Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Индепендьенте дель Валье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
19 июля 2023, 23:00 | Обновлено 19 июля 2023, 23:05
175
0

Севилья – Индепендьенте дель Валье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 23:00 матч за трофей UEFA–CONMEBOL Club Challenge

19 июля 2023, 23:00 | Обновлено 19 июля 2023, 23:05
175
0
Севилья – Индепендьенте дель Валье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч за новый трофей UEFA–CONMEBOL Club Challenge состоится 19 июля в 23:00 на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о создании нового трофея, который будет разыгрываться между действующими чемпионами Лиги Европы и Копа Судамерикана.

«Севилья» сыграет как победитель Лиги Европы 2022/23. Соперником будет эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье», победитель Копа Судамерикана 2022.

Севилья – Индепендьенте дель Валье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Источник: новым партнером Роналду в Аль-Насре стал бразилец из Ман Юнайтед
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
В Севилье исключили возвращение Рамоса
Севилья Индепендьенте дель Валье смотреть онлайн UEFA–CONMEBOL Club Challenge
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
Футбол | 18 июля 2023, 23:41 2
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф

«Севастополь» и «Рубин» Ялта включены в дивизион Б второй лиги россии

Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Теннис | 19 июля 2023, 11:16 2
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса

Расчет на способности серба Джоковича

Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
Бокс | 19.07.2023, 10:35
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо
Футбол | 19.07.2023, 18:05
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо
Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
Футбол | 19.07.2023, 18:31
Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
19.07.2023, 14:58 64
Футбол
51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
18.07.2023, 14:58
Теннис
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
17.07.2023, 18:22 1
Футбол
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
18.07.2023, 15:18 1
Футбол
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
18.07.2023, 10:57 1
Бокс
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
18.07.2023, 21:50 28
Футбол
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
18.07.2023, 16:55 87
Футбол
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
19.07.2023, 13:45 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем