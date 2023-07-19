Испания19 июля 2023, 23:00 | Обновлено 19 июля 2023, 23:05
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Севилья – Индепендьенте дель Валье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 23:00 матч за трофей UEFA–CONMEBOL Club Challenge
19 июля 2023, 23:00 | Обновлено 19 июля 2023, 23:05
175
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Матч за новый трофей UEFA–CONMEBOL Club Challenge состоится 19 июля в 23:00 на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о создании нового трофея, который будет разыгрываться между действующими чемпионами Лиги Европы и Копа Судамерикана.
«Севилья» сыграет как победитель Лиги Европы 2022/23. Соперником будет эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье», победитель Копа Судамерикана 2022.
Севилья – Индепендьенте дель Валье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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