Испания19 июля 2023, 19:16 |
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Матчи с МЮ, Барсой, Миланом и Юве. Лунин – в составе Реала на турне в США
Первый поединок на сборах состоится 24 июля
19 июля 2023, 19:16 |
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24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в состав команды на турне в США.
«Сливочные» проведут матчи против «Милана» (24 июля), «Ман Юнайтеда» (27 июля), «Барселоны» (29 июля) и «Ювентуса» (3 августа).
Ранее сообщалось, что Лунин останется в «Реале» до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года.
В сезоне 2022/2023 Лунин провел за королевский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.
📝✅ ¡Nuestra primera convocatoria de la 2️⃣3️⃣/2️⃣4️⃣!#RealMadridOnTour pic.twitter.com/HTyqxZjGLP— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 19, 2023
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