Матчи с МЮ, Барсой, Миланом и Юве. Лунин – в составе Реала на турне в США

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в состав команды на турне в США.

«Сливочные» проведут матчи против «Милана» (24 июля), «Ман Юнайтеда» (27 июля), «Барселоны» (29 июля) и «Ювентуса» (3 августа).

Ранее сообщалось, что Лунин останется в «Реале» до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года.

В сезоне 2022/2023 Лунин провел за королевский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.