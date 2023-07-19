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Испания
19 июля 2023, 19:16 |
213
0

Матчи с МЮ, Барсой, Миланом и Юве. Лунин – в составе Реала на турне в США

Первый поединок на сборах состоится 24 июля

19 июля 2023, 19:16 |
213
0
Матчи с МЮ, Барсой, Миланом и Юве. Лунин – в составе Реала на турне в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в состав команды на турне в США.

«Сливочные» проведут матчи против «Милана» (24 июля), «Ман Юнайтеда» (27 июля), «Барселоны» (29 июля) и «Ювентуса» (3 августа).

Ранее сообщалось, что Лунин останется в «Реале» до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года.

В сезоне 2022/2023 Лунин провел за королевский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

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учебно-тренировочные сборы Реал Мадрид товарищеские матчи Андрей Лунин
Источник ФК Реал Мадрид
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