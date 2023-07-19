Экс-хавбек Динамо перешел в АПОЭЛ
Радосав Петрович будет играть на Кипре
34-летний опорный полузащитник казахстанского «Ордабасы» Радосав Петрович, который в Украине выступал за «Динамо», продолжит карьеру на Кипре.
Опытный сербский футболист на правах свободного агента перешел в АПОЭЛ.
Контракт оформлен на один сезон – до 31 мая 2024 года.
За «Ордабасы» Петрович выступал с февраля нынешнего года, а до этого три с половиной сезона провел в Испании за «Альмерию» и «Сарагосу».
Έφθασε στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας ο ποδοσφαιριστής Radosav Petrović. #APOELFC pic.twitter.com/kYysGzWHjw— APOEL FC (@apoelfcofficial) July 19, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник будет выступать за «Лорьян»
Алексей Сливченко ищет ответ на животрепещущий вопрос из переговоров «Шахтера» и «Интера»