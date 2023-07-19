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19 июля 2023, 17:58 | Обновлено 19 июля 2023, 17:59
782
0

Экс-хавбек Динамо перешел в АПОЭЛ

Радосав Петрович будет играть на Кипре

19 июля 2023, 17:58 | Обновлено 19 июля 2023, 17:59
782
0
Экс-хавбек Динамо перешел в АПОЭЛ
ФК Динамо. Радосав Петрович

34-летний опорный полузащитник казахстанского «Ордабасы» Радосав Петрович, который в Украине выступал за «Динамо», продолжит карьеру на Кипре.

Опытный сербский футболист на правах свободного агента перешел в АПОЭЛ.

Контракт оформлен на один сезон – до 31 мая 2024 года.

За «Ордабасы» Петрович выступал с февраля нынешнего года, а до этого три с половиной сезона провел в Испании за «Альмерию» и «Сарагосу».

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Радосав Петрович АПОЭЛ Ордабасы Динамо Киев трансферы
Источник Kerkida.net
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