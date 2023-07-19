Экс-хавбек Динамо перешел в АПОЭЛ

34-летний опорный полузащитник казахстанского «Ордабасы» Радосав Петрович, который в Украине выступал за «Динамо», продолжит карьеру на Кипре.

Опытный сербский футболист на правах свободного агента перешел в АПОЭЛ.

Контракт оформлен на один сезон – до 31 мая 2024 года.

За «Ордабасы» Петрович выступал с февраля нынешнего года, а до этого три с половиной сезона провел в Испании за «Альмерию» и «Сарагосу».